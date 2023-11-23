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Шавло: «У «Спартака» должен быть еще один форвард, который составит конкуренцию»

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Экс генеральный директор «Спартака» Дмитрий Шавло высказался о возможных планах команды в период зимнего трансферного окна.

«Сейчас постепенно налаживается игра в обороне. Считаю, что должен быть еще один форвард, который составит конкуренцию. Это будет зависеть от того, кого отдадут в аренду и просто отдадут. Форвард [нужен] обязательно, если Мелешина будут отдавать. Он, правда, не играет. Не знаю, что думает руководство. А так, средняя линия — более чем достаточно, оборона — тоже. Просто надо верить в ребят и все. Они играть умеют», — приводит слова Шавло «Спорт день за днем».

«Спартак» после 15 туров набрал 24 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. 25 ноября команда на выезде сыграт с «Балтикой». Начало матча — в 19.45 мск.

Источник: Спорт день за днем
ФК Спартак (Москва)
Сергей Шавло
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