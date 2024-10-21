Вальке: «Как будто Москва находится в стороне от событий, которые обсуждаются по всему миру»

Бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями о Москве.

«Как будто Москва находится в стороне от тех событий, которые постоянно обсуждаются по всему миру. Я приезжал сюда летом. Прекрасный город, когда приезжаешь сюда в это время года. Самый ли безопасный город? Во всех городах по всему миру я не бывал, так что не знаю. Например, Дубай очень безопасный город. Впервые был здесь много лет назад, кажется, в 2015 году. Уже тогда создавалось ощущение, что Москва очень безопасный город, когда я приезжал сюда во вопросам чемпионата мира», — сказал Вальке «СЭ».

20 октября представители иностранных министерств спорта в рамках ознакомительного визита и по приглашению Международной ассоциации дружбы и оргкомитета по подготовке и проведению Всемирных игр дружбы познакомились со спортивными объектами Москвы, задействованными в проведении предстоящего международного турнира.