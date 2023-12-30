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Сегодня, 13:30

Экс-генсек РФС Воробьев о борьбе Толстых с агентами: «Для него футбольным дом — храм. Он хотел убрать из храма всех фарисеев и торговцев»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Бывший генеральный секретарь РФС профессор Анатолий Воробьев в интервью обозревателю «СЭ» вспомнил борьбу своего босса и соратника Николая Толстых с агентами.

— Это агентское лобби, которое так ненавидит Николай Толстых, воздействовало на Виталия Мутко и выдавило Толстых из РФС, когда вы с ним руководили футбольным союзом?

— Нет, агентское лобби было там не главным организатором. Агенты — это особое сообщество, но с ними надо выстраивать правильные отношения. Центральной фигурой в российском футболе сейчас становится агент, а не тренер. Это подмена понятий. Агенты как наставники для игроков могли бы быть полезны, но вопрос в том, кто они и что вкладывают в головы футболистам. В итоге получается та же система — «кто не с нами, тот против нас». Если на чашах весов лежит то, профессионал ты или доверенное лицо, то выбор всегда будет сделан в пользу второго.

— Вы говорили Толстых, что не нужна такая оголтелая борьба с агентами?

— Да он и сам это понимал. Но для Николая Александровича футбольный дом — это храм. И он просто хотел фарисеев и торговцев из этого храма убрать. И видел, что в том варианте, в котором агентская деятельность существует, это раковая опухоль на теле футбола. И не только Толстых так считал. Например, у нас был в свое время разговор на эту тему с Мишелем Платини, который говорил, что футболисты превратились в фабрику для получения доходов. Тема агентского засилья его в бытность президентом УЕФА очень беспокоила.

— Только закончил француз в футболе не очень хорошо.

— Это уже сюжет для другого рассказа. Два могучих быка, Блаттер и Платини, бодались, бодались — и дободались до плачевного конца для обоих.

Полностью интервью Анатолия Воробьева читайте на сайте «СЭ»

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