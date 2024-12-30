Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:10

Экс-глава академии «Локомотива»: «В детском футболе ничего похожего на коррупцию не было»

Telegram Дзен

Бывший директор академии «Локомотива», ныне известный агент Владимир Кузьмичев, ответил на вопрос об отношении к коррупционному скандалу в российском футболе.

«Большую часть своей карьеры я провел в системе подготовки игроков. Если брать детский или молодежный футбол, то там ничего даже похожего не было. Во-первых, от руководства клуба всегда стояла задача не выиграть определенный матч, а подготовить к концу сезона группу игроков, которая могла бы прийти в основу и составить конкуренцию тем футболистам, которые там находятся», — сказал Кузьмичев «РБ Спорт».

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он передал имеющиеся у него сведения в правоохранительные органы.

Источник: РБ Спорт
2
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Владимир Кузьмичев (менеджер)
Читайте также
Родившихся в 2025 году детей будут называть «поколением бета»
Что говорят о смерти экс-футболиста сборной России Бугаева в зоне СВО
Захарова объяснила полет спецборта из РФ в США ротацией дипломатов
Суд в Минске заочно приговорил комика Комиссаренко к шести годам
Дом баскетболиста НБА Дончича ограбили в Далласе
Лавров прокомментировал отстранение Карлсена на ЧМ по быстрым шахматам
Материалы сюжета Судейство в российском футболе: коррупционный скандал и обвинение клубов РПЛ во взятках
Кузьмичев: «Когда работал в «Локомотиве», даже намеков на коррупцию не было»
Черданцев — о коррупционном скандале в российском футболе: «Не думаю, что совершится какая-то революция»
Глава судейского комитета РФС Каманцев — о заявлениях Федорищева: «Не можем игнорировать такие случаи»
«При мне влияние клубов на назначение судей невозможно». Каманцев — о высказываниях Федорищева, возвращении Сухины в «Локомотив», женщинах-арбитрах
Судейский комитет РФС знает, что арбитры берут деньги. В чем еще признался его глава Каманцев?
Глава судейского комитета РФС Каманцев: «Арбитры Шафеев и Сафьян брали деньги от «Чайки». Потом отдали на благотворительность»
Сегодня
Вчера
Неделя