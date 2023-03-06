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Судейство

Сегодня, 09:06

Экс-глава департамента судейства РФС переехал в Египет

Александр Бобров
Шеф-редактор
Витор Мануэл Мелу Перейра.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший глава департамента судейства РФС Витор Мануэл Мелу Перейра заключил контракт с Египетской футбольной ассоциацией. Он будет возглавлять ее судейский комитет до конца сезона-2023/24. Португалец сменил Марка Клаттенбурга, который в январе в спешном порядке без предварительного предупреждения покинул свой пост, из-за чего возник громкий скандал.

Мелу Перейра пробыл в РФС с сентября 2021 по март 2022 года. Его главным достижением стал запрет на применение детектора лжи в отношении судей. То есть в течение этого непродолжительного периода времени проверки арбитров на полиграфе не проводились. Таково было условие португальца, когда он принял предложение РФС.

Поработал совсем недолго, учитывая зимний перерыв в соревнованиях. Пытался разжевывать азы, что судьям РПЛ не требовалось. Когда он приехал в Россию, было заявлено, что его книга о подготовке судей будет переведена на русский и станет одним из методических пособий. Но не исключено, что этого так и не произошло.

Мелу Перейра с разным успехом провел несколько судейских брифингов в онлайн-режиме. На одном он появился только в самом конце. Извинился, что не смог этого сделать раньше: никак не удавалось попасть в гостиничный номер в одной из западноевропейских гостиниц, где остался его ноутбук. В плане реальной работы больше запомнился его заместитель — финн Йоуни Хютия, который как раз и готовил брифинги и семинары.

Футбол
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