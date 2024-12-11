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Сегодня, 20:07

Экс-глава «Локо» считает, что Батраков должен отыграть на топ-уровне не полсезона

Камила Абдурахманова
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Бывший глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал признание Алексея Батракова лучшим молодым игроком года.

«Ну, я его поздравляю, мы можем только порадоваться за игрока и сказать, что, на мой взгляд, это аванс, и надо работать, еще больше требовать от себя. Как я отношусь к тому, что его сватают в клубы Европы? Я еще раз говорю, как и раньше, что игрок становится игроком, когда он отыграет не полгода, не полсезона, а сезон-два. Самый тяжелый для игрока, особенно для молодого, — это второй сезон. Надо посмотреть, надо ему еще набраться опыта, а потом смотреть другие места.

Считаю ли я, что у нас много игроков в России терялось после того, как их восхваляли? Ну, это не я сказал, поэтому я и говорю, что надо относиться ко всем этим званиям и решениям с уважением, но с определенной долей иронии, прежде всего к самому себе, и у всех всегда смотреть на существенный аванс, и надо работать. Не все самые талантливые и лучшие игроки становятся даже просто хорошими игроками. Для этого надо много работать и смотреть на все эти похвалы со всех сторон достаточно скептически», — сказал Мещеряков «ВсеПроСпорт».

В среду, 11 декабря, воспитанник столичного клуба стал лауреатом премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому футболисту РПЛ по итогам года.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Алексей Батраков
ФК Локомотив (Москва)
Анатолий Мещеряков
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