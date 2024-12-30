Экс-глава РПЛ Заварзин: «В ближайшее время чемпионат России покинет не только Угальде»

Бывший президент РПЛ Юрий Заварзин прокомментировал слова Игоря Корнеева о нападающем «Спартака» Манфреде Угальде.

Ранее в комментарии «СЭ» Корнеев заявил, что не верит в отъезд костариканца в топ-чемпионат Европы.

«Корнеев — небольшой специалист по Угальде. Как он может решать за кого-то? У Угальде есть тренер, агент. Эти люди решают судьбу костариканца. Не только Угальде уйдет из РПЛ. Это случится из-за объективных причин: отстранение, санкции... К тому же футболисты из теплых стран не могут жить в наших климатических условиях», — сказал Заварзин «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Манфред Угальде провел 22 матча за «Спартак» во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал 2 результативные передачи.