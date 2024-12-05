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Судейство

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Экс-глава Самарской области Азаров: «Заявление Федорищева по агентам приведет к значительному результату»

Руслан Минаев
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Бывший губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал поданные в правоохранительные органы заявления главы региона Вячеслава Федорищева.

«Насколько я понимаю, есть два заявления. Одно, касающееся человека, который пришел к губернатору и набрался наглости заявить о том, что что-то кому-то должны. У этого человека есть фамилия, и уверен ситуация будет доведена до конца. Надо отдать должное, что принципиальная позиция РФС и Александра Дюкова была всегда. Второе заявление, по агентам, приведет к значительному результату. Та работа, которая была начата футбольным сообществом по регулированию агентской деятельности получит мощный импульс, в этом у меня сомнений нет.

Что касается клуба, в зависимости от результатов проверок, я уверен лига и РФС примут решение. Если «Крылья Советов» в чем-то виноваты, то они понесут наказание. Было сказано, что таких команд было много. Уверен, что специалисты разберутся», — сказал Азаров в эфире телеканала «Россия 24».

Вячеслав Федорищев. Федорищев против судей и агентов. Кто и что стоит за действиями губернатора Самарской области?

2 декабря губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал заявление в правоохранительные органы по факту работы агентских групп в российском футболе.

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РПЛ
РФС
ФК Крылья Советов (Самара)
Александр Дюков
Вячеслав Федорищев
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