Экс-главный тренер «Ахмата» Адиев рассказал о предложениях из РПЛ и стран СНГ

Бывший главный тренер «Ахмата» и сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал, когда планирует вернуться к работе.

Россиянин покинул «Ахмат» в сентябре 2024 года.

«Занимаюсь сейчас обычной семейной жизнью, строю дом, смотрю футбол и готовлюсь к дальнейшим вариантам работы. Разговоров было много, но пока не сложилось. Сегодня как таковых вариантов нет. Все укомплектованы. Думаю, что-то будет решаться уже ближе к концу чемпионата.

И РПЛ, и клубы СНГ выходили на связь. У меня в планах на днях посетить Анталию, сборы команд. «Ахмат»? Нет, это все уже, прошедшая история. Обратно не провернешь. Если будет вариант со сборной, рассмотрю его», — сказал тренер «РБ Спорт».

Адиев возглавлял сборную Казахстана с 2022 по 2024 год. Под его руководством национальная команда провела 21 матч, одержала 11 побед, один раз сыграла вничью и уступила в девяти встречах.