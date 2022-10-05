Талалаев: «Когда кто-то из коллег начинает огульно критиковать Колыванова или Парфенова, сразу одергиваю»

Экс-главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» подвел итоги своей работы в клубе из Грозного.

— В «Ахмате» вы отработали два с половиной сезона. Что за это время у вас получилось, а что — нет?

— Радует, что даже в сложных ситуациях команда была управляемой. В предыдущих клубах нашему тренерскому штабу это удавалось не всегда. И в прошлом сезоне, и два года назад у «Ахмата» случались неудачные отрезки, но от собственных игровых принципов мы не отказывались.

Объясняли ребятам, что все равно играем в агрессивный футбол. Когда именно наша команда решает, в каких зонах отбирается мяч, а в каких им владеет соперник. Плюс за 90 минут мы должны создать больше голевых моментов, чем он. Да, можем варьировать тактику, но никогда не будем закрываться, скатываясь к голому «автобусу».

Перестройка в сознании игроков — дело непростое. Особенно когда каждый год прилично обновляется состав. Сначала приучаешь одних, потом других. Те же, кто стабильно с нами работал, за эти два с половиной сезона стали намного сильнее. Это касается и игровых качеств, и отношения к футболу.

Ну а не получилось в «Ахмате» главное — добыть трофей. До сих пор сидит во мне занозой прошлогодний полуфинал Кубка России, когда уступили «Крыльям» в серии пенальти.

Можно долго рассуждать о локальных успехах своей команды. Но в нашей профессии результат определяется трофеями. К тем, кто их завоевывал, отношусь с уважением. Например, когда кто-то из коллег начинает огульно критиковать Колыванова или Парфенова, сразу одергиваю: «Стоп! Первый взял с юношеской сборной золото чемпионата Европы, второй — с «Тосно» Кубок». А ты что выиграл?"