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Сегодня, 16:30

Экс-главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков надеется, что команда улучшит результат прошлого сезона

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков поделился ожиданиями от игры команды в нынешнем сезоне РПЛ.

«У бело-голубых были все шансы стать чемпионами в прошлом сезоне. Все зависело от самих игроков, а не от кого-то еще. Жаль, что не смогли добиться результата, хотя моменты были хорошие в конце игры с «Краснодаром», где-то не повезло... Все равно «Динамо» молодцы, вторую часть чемпионата провели достаточно качественно. Надеюсь, те ошибки будут учтены, и в этом сезоне «Динамо» выступит лучше, чем в прошлом», — сказал Новиков «РБ Спорт».

После 18 туров команда занимает четвертое место в таблице РПЛ с 35 очками.

Новиков работал главным тренером «Динамо» с октября 2019-го по сентябрь 2020 года.

Источник: РБ Спорт
ФК Динамо (Москва)
Кирилл Новиков
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