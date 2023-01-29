Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:25

Силкин объяснил, почему «Динамо» никого не подписало в зимнее трансферное окно

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин объяснил, почему клуб не подписал ни одного новичка в зимнее трансферное окно.

«Усиление «Динамо» нужно всегда для того, чтобы была внутренняя конкуренция в команде. Может, из-за финансов бело-голубые пока не взяли ни одного нового футболиста. Главное, что никто не уходит. «Динамо» в текущем составе показывало разную игру. Были яркие и скучные матчи. Состав у команды перспективный, тем более было много травмированных футболистов. Они сейчас поправились, будут составлять конкуренцию и показывать ту игру, которую от них ждут болельщики», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

В первом матче второй половины сезона команда Славиши Йокановича сыграет в 1/4 финала Кубка России против «Крыльев Советов».

«Динамо» с 29 очками занимает 4-е место в РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Сергей Силкин
ФК Динамо (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российский вратарь Сорокин помог «Айлендерс» обыграть «Детройт» в НХЛ
«Трансферная кампания «Спартака» закрыта — мы подписали тех, кого хотели». Интервью Абаскаля
Министр обороны Украины признал тяжелую военную обстановку на востоке
МИД РФ назвал военным преступлением обстрел Киевом больниц в ЛНР
Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер
Покупатели F-35 не могут использовать истребители без разрешения США
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Агент Малкома — о возможном переходе в «ПСЖ»: «Он доиграет сезон за «Зенит»
Сафонов считает, что Тюкавин заслуживает больше игрового времени в «Динамо»
Баранник: «Если Малком хочет уйти из «Зенита», надо его отпускать»
Булыкин: «Понятно, что уход Малкома ослабит «Зенит», но есть футболисты, которые могут заменить его»
Нападающий «Локомотива» Изидор прибыл в Лион для прохождения медицинского осмотра
Ласкальт: «Мы думаем о самых высоких целях. Шаг за шагом, день за днем стараемся претворять все в жизнь»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Баранник: «Если Малком хочет уйти из «Зенита», надо его отпускать»

Яровинский: «Дзюба не провалился в Турции. Он просто не попал в модель игры клуба»