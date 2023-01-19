Силкин: «Уход Смолова станет для «Динамо» серьезной потерей»

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о возможном переходе нападающего Федора Смолова в «Истанбул Башакшехир».
— Надо у Федора спрашивать, хочет ли он играть в чемпионате Турции, — цитирует «РБ Спорт» Силкина. — Интерес от «Истанбула Башакшехира» говорит о том, что в нем видят усиление. Смолову уже не 20 или 25 лет, скоро бутсы надо будет повесить на гвоздь. Это только он должен решить судьбу своей карьеры. В любом случае, выбор Федора поймут все.
— Для «Динамо» уход Смолова может стать серьезной потерей?
— Он опытный игрок, поэтому, конечно, это потеря. В «Динамо» не хватает вожаков. С другой стороны, освободится место для молодого нападающего.
В нынешнем сезоне в активе футболиста 20 матчей во всех турнирах в составе «Динамо», девять забитых голов и пять результативных передач.
Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Смолова в 5 миллионов евро.
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