Талалаев: «За сутки проглотил книгу, которую написал тренер Майкла Фелпса. Очень интересно!»

Экс-главный тренер «Химок», «Крыльев» и «Ахмата» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» поделился впечатлениями о недавно прочитанных книгах.

— Вы о книгах упомянули. Какая сейчас у вас открыта?

— Я из тех людей, кто читает одновременно несколько книжек. Сегодня это «1984» Джорджа Оруэлла, «Искусство войны» Конфуция, «Разум чемпионов. Как мыслят, тренируются и побеждают великие спортсмены» Джима Афремова и «Игра с числами. Виртуозные стратегии и тактики на футбольном поле» Криса Андерсона и Дэвида Сэлли. Вот такой набор.

Недавно за сутки проглотил книгу, которую в соавторстве с Чарльзом Батлером написал Боб Боумэн — тренер Майкла Фелпса. Называется «Золотые правила. Стань чемпионом в том, что ты делаешь». Очень интересно!

Основная мысль — надо четко разделять цели и каждодневные задачи. А то у нас многие спортсмены либо не прикладывают особых усилий для осуществления своей мечты, либо, наоборот, хотят сразу сделать широкий шаг — и рвут штаны. Ориентиры нужны. Но еще важнее осознавать, что для их достижения необходим огромный пласт работы. Изо дня в день! Если человек это понимает, рано или поздно придет результат. Яркий пример — Даниил Уткин. В «Ахмате» нам удалось ему помочь — и карьера парня пошла вверх.