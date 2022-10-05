Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:15

Талалаев: «За сутки проглотил книгу, которую написал тренер Майкла Фелпса. Очень интересно!»

Талалаев поделился впечатлениями о недавно прочитанных книгах
Александр Кружков
Обозреватель

Экс-главный тренер «Химок», «Крыльев» и «Ахмата» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» поделился впечатлениями о недавно прочитанных книгах.

— Вы о книгах упомянули. Какая сейчас у вас открыта?

— Я из тех людей, кто читает одновременно несколько книжек. Сегодня это «1984» Джорджа Оруэлла, «Искусство войны» Конфуция, «Разум чемпионов. Как мыслят, тренируются и побеждают великие спортсмены» Джима Афремова и «Игра с числами. Виртуозные стратегии и тактики на футбольном поле» Криса Андерсона и Дэвида Сэлли. Вот такой набор.

Недавно за сутки проглотил книгу, которую в соавторстве с Чарльзом Батлером написал Боб Боумэн — тренер Майкла Фелпса. Называется «Золотые правила. Стань чемпионом в том, что ты делаешь». Очень интересно!

Основная мысль — надо четко разделять цели и каждодневные задачи. А то у нас многие спортсмены либо не прикладывают особых усилий для осуществления своей мечты, либо, наоборот, хотят сразу сделать широкий шаг — и рвут штаны. Ориентиры нужны. Но еще важнее осознавать, что для их достижения необходим огромный пласт работы. Изо дня в день! Если человек это понимает, рано или поздно придет результат. Яркий пример — Даниил Уткин. В «Ахмате» нам удалось ему помочь — и карьера парня пошла вверх.

Георгий Мелкадзе. Андрей Талалаев: «Мелкадзе — форвард без слабых мест. Но в «Ахмате» его отдача оставляла желать лучшего. Пришлось жестить, провоцировать...»

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Челси
Милан

Обе забьют - да

28%

1.86

П1

19%

1.71

Х2

15%

2.20
⚽ Футбол. ЛЧ
Реал
Шахтер Д

Обе забьют - да

22%

1.96

Ф2 (2.5)

17%

1.65

ИТБ1 (2.5)

15%

12
⚽ Футбол. ЛЧ
Интер 1
Барселона 0
Матч завершен

П2

25%

1.86

Обе забьют - да

23%

1.59

16%

2.00
Андрей Талалаев
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Два очка Бучневича помогли «Сент-Луису» выиграть у «Миннесоты» в матче предсезонки НХЛ
Рассеянный склероз: факторы риска и первые симптомы
Байден подписал закон о запрете предоставлять РФ и Белоруссии доллары взамен СДР
Экс-депутат рады назвал действия Зеленского смертным приговором для украинцев
Politico: ЕС согласовал новый пакет санкций против России, включая потолок цен на нефть
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Талалаев: «С одним футболистом ведешь себя как отец или старший брат. А другому — особенно если игрок в аренде — кнут нужен»