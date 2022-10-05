Талалаев: «За сутки проглотил книгу, которую написал тренер Майкла Фелпса. Очень интересно!»

Сегодня, 08:15
Экс-главный тренер «Химок», «Крыльев» и «Ахмата» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» поделился впечатлениями о недавно прочитанных книгах.
— Вы о книгах упомянули. Какая сейчас у вас открыта?
— Я из тех людей, кто читает одновременно несколько книжек. Сегодня это «1984» Джорджа Оруэлла, «Искусство войны» Конфуция, «Разум чемпионов. Как мыслят, тренируются и побеждают великие спортсмены» Джима Афремова и «Игра с числами. Виртуозные стратегии и тактики на футбольном поле» Криса Андерсона и Дэвида Сэлли. Вот такой набор.
Недавно за сутки проглотил книгу, которую в соавторстве с Чарльзом Батлером написал Боб Боумэн — тренер Майкла Фелпса. Называется «Золотые правила. Стань чемпионом в том, что ты делаешь». Очень интересно!
Основная мысль — надо четко разделять цели и каждодневные задачи. А то у нас многие спортсмены либо не прикладывают особых усилий для осуществления своей мечты, либо, наоборот, хотят сразу сделать широкий шаг — и рвут штаны. Ориентиры нужны. Но еще важнее осознавать, что для их достижения необходим огромный пласт работы. Изо дня в день! Если человек это понимает, рано или поздно придет результат. Яркий пример — Даниил Уткин. В «Ахмате» нам удалось ему помочь — и карьера парня пошла вверх.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования