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Талалаев: «В ночные клубы больше не тянет. Наоборот, хочется поскорее вернуться домой, почитать что-то интересное. Выспаться»

Талалаев рассказал о 50-летнем юбилее
Александр Кружков
Обозреватель

Экс-главный тренер «Химок», «Крыльев» и «Ахмата» Андрей Талалаев, которому сегодня исполнилось 50, в интервью «СЭ» рассказал о юбилее.

— С какими мыслями подходите к юбилею?

— Начну не с мыслей, а с ощущений. После ухода из «Ахмата» у меня появилось много свободного времени, так что сейчас наслаждаюсь общением с семьей и простыми житейскими радостями. Могу и в театр пойти, и за грибами. Поваляться с книжкой на диване, посмотреть какой-нибудь сериал. Больше нет каждодневной гонки, когда голова постоянно забита попытками найти наилучшее решение, которой позволит в ближайшем матче быть сильнее соперника.

А дата... Пару недель назад поздравлял близкого друга — Алексея Щиголева, бывшего защитника «Торпедо» и «Шинника», а сегодня директора академии «Локомотива». Леше стукнуло как раз 50, и я с изумлением поймал себя на мысли — неужели и мы подошли к этому возрасту?! В душе-то такие же, как раньше, — спортивные, азартные, веселые. И тут бац - полтинник! Цифра серьезная, привыкаю к ней с трудом.

— В какие моменты о возрасте вспоминаете?

— Когда утром с кровати встаю. Это в 25 вскакиваешь — и ничего не болит. Теперь все иначе... Еще с годами меняется отношение к жизни, уже по-настоящему чувствуешь ответственность. За детей, родителей, тренерский штаб, футболистов, которых собираешь в команде. Нет прежней суеты, желания везде успеть. Становишься спокойнее, размереннее. И в ночные клубы больше не тянет. Наоборот, хочется поскорее вернуться домой, почитать что-то интересное. Выспаться.

Георгий Мелкадзе. Андрей Талалаев: «Мелкадзе — форвард без слабых мест. Но в «Ахмате» его отдача оставляла желать лучшего. Пришлось жестить, провоцировать...»

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • Odds.ru
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
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  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Челси
Милан

Обе забьют - да

28%

1.86

П1

19%

1.71

Х2

15%

2.20
⚽ Футбол. ЛЧ
Реал
Шахтер Д

Обе забьют - да

22%

1.96

Ф2 (2.5)

17%

1.65

ИТБ1 (2.5)

15%

12
⚽ Футбол. ЛЧ
Интер 1
Барселона 0
Матч завершен

П2

25%

1.86

Обе забьют - да

23%

1.59

16%

2.00
Андрей Талалаев
2
0
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