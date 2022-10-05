Талалаев: «В ночные клубы больше не тянет. Наоборот, хочется поскорее вернуться домой, почитать что-то интересное. Выспаться»

Экс-главный тренер «Химок», «Крыльев» и «Ахмата» Андрей Талалаев, которому сегодня исполнилось 50, в интервью «СЭ» рассказал о юбилее.

— С какими мыслями подходите к юбилею?

— Начну не с мыслей, а с ощущений. После ухода из «Ахмата» у меня появилось много свободного времени, так что сейчас наслаждаюсь общением с семьей и простыми житейскими радостями. Могу и в театр пойти, и за грибами. Поваляться с книжкой на диване, посмотреть какой-нибудь сериал. Больше нет каждодневной гонки, когда голова постоянно забита попытками найти наилучшее решение, которой позволит в ближайшем матче быть сильнее соперника.

А дата... Пару недель назад поздравлял близкого друга — Алексея Щиголева, бывшего защитника «Торпедо» и «Шинника», а сегодня директора академии «Локомотива». Леше стукнуло как раз 50, и я с изумлением поймал себя на мысли — неужели и мы подошли к этому возрасту?! В душе-то такие же, как раньше, — спортивные, азартные, веселые. И тут бац - полтинник! Цифра серьезная, привыкаю к ней с трудом.

— В какие моменты о возрасте вспоминаете?

— Когда утром с кровати встаю. Это в 25 вскакиваешь — и ничего не болит. Теперь все иначе... Еще с годами меняется отношение к жизни, уже по-настоящему чувствуешь ответственность. За детей, родителей, тренерский штаб, футболистов, которых собираешь в команде. Нет прежней суеты, желания везде успеть. Становишься спокойнее, размереннее. И в ночные клубы больше не тянет. Наоборот, хочется поскорее вернуться домой, почитать что-то интересное. Выспаться.