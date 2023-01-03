Израильские СМИ: Ивич будет получать в «Краснодаре» 2,3 миллиона евро за сезон

Экс-главный тренер «Маккаби» из Тель-Авива Владимир Илич будет получать в «Краснодаре» зарплату в размере 2,3 миллиона евро за сезон, сообщает One.

По данным источника, израильский клуб получит компенсацию в 500 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что 4 января специалист подпишет контракт с «Краснодаром».

Ивич тренировал «Маккаби» с июня 2022 года, его контракт с клубом действовал до конца июня 2024 года.

«Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ-2022/23 с 25 очками в 17 матчах. Нынешним главным тренером команды является Александр Сторожук.