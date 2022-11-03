Бышовец: «Замена Гаранина на Точилина в «Сочи» может себя оправдать»

Экс главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал возможный уход Вадима Гаранина с поста главного тренера «Сочи».

«Гаранину пришлось очень сложно в «Сочи». У него не было опыта работы с командой, которая занимала бы высокие места. Тем более перед началом нынешнего розыгрыша чемпионата команду покинули Родригао и Кассьерра. Все эти потери создавали проблемы, связанные с результатом. Думаю, не нужно приглашать нового тренера. Есть Точилин. Тандем Гаранина с Точилиным себя не оправдал. Тренерская перестановка не повлияет на результаты в последних двух турах. Замена Гаранина на Точилина может себя оправдать», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что 51-летний Гаранин 2 ноября был отстранен от работы с «Сочи», а Александр Точилин будет руководить командой до зимнего перерыва.

«Сочи» с 21 баллом занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. В 16-м туре команда сыграет со «Спартаком».