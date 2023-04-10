Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:13

Экс-главный тренер сборной России Игнатьев назвал причины спада в игре «Спартака»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о последних результатах «Спартака».

Московская команда не может выиграть на протяжении пяти матчей.

«Это связано с тем, что команда стала несколько иная по сравнению с тем, что было ранее. Они потеряли группу игроков, которая придавала им надежность, уверенность и мастерство в заключительной фазе. Квинси Промес — один из лучших бомбардиров российского чемпионата. Что еще нужно команде, если в ее стане играет такой футболист? На данном этапе, к сожалению, он не выступает. Игроки красно-белых стали медленнее, отсюда появилась предсказуемость. Для соперника стало все реально, особенно выстраивать игру против «Спартака», — цитирует Игнатьева Betonmobile.ru.

«Спартак» после 22 туров располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 42 очка.

Источник: https://betonmobile.ru/eks-glavnyiy-trener-sbornoy-rossii-obyasnil-spad-v-igre-spartaka
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Борис Игнатьев
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Акинфеев — это верность и уважение. Рабинер — об уникальном пути легенды ЦСКА
«Ливерпуль» прервал 7-матчевую победную серию «Арсенала» в чемпионате Англии
На Украине потребовали от Зеленского начать демобилизацию
Замглавы ЦБ РФ Заботкин назвал причину снижения курса рубля
СМИ сообщили о панике среди украинцев из-за ускорившейся мобилизации
«Подарок полетел, воздух чист, отработали супер!»
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
Канчельскис: «Дзюба ни перед кем не виноват. Не захотел — не пожал руку»
Бушманов — о «Пари НН» под руководством Юрана: «В следующих играх мы увидим результат»
«Сочи» объявил об отставке Бердыева
«Представьте, что такие «Спартак» и «Динамо» добрались бы до еврокубков. Что бы мы увидели?» Титов — о дерби
Экс-тренер «Локомотива» Гришин: «Для меня Дзюба как человек закончился»
Источник: Бердыев покинул «Сочи», команду возглавит Дмитрий Хохлов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-тренер «Локомотива» Гришин: «Для меня Дзюба как человек закончился»

Титов — о матче «Спартак» — «Динамо»: «В дерби не было главного — игры, в которой видна мысль»