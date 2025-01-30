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Сегодня, 19:45

Экс-главный тренер сборной России Игнатьев назвал слова Кокорина про РПЛ мальчишеской обидой

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил заявление нападающего «Ариса» Александра Кокорина, раскритиковавшего уровень чемпионата России по футболу.

Экс-форвард сборной России в интервью нападающему «Краснодара» Федору Смолову на его личном YouTube-канале назвал РПЛ «говном».

«Кокорин сделал необоснованное заявление на эмоциях. В нем кипит мальчишеская злоба, потому что он никак не вписывается в то, что происходит сейчас в российском футболе. Здесь он не нужен, судя по всему. Действительно в мире есть чемпионаты, которые выше чемпионата России по своему уровню. Но наша лига не заслуживает такой критики, она по-прежнему развивается», — сказал Игнатьев «ВсеПроСпорт».

Кокорин играл в чемпионате России за московское «Динамо», «Зенит», «Сочи» и московский «Спартак» с 2008 по 2021 год.

Источник: ВсеПроСпорт
Александр Кокорин
РПЛ
Борис Игнатьев
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