0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:37

Слуцкий: «Для меня Пиняев — российский Винисиус, у которого есть шансы стать Гризманном»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Экс-главный тренер сборной России, ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о нападающем «Локомотива» Сергее Пиняеве. Наставник сравнил форварда с вингером «Реала» Винисиусом Жуниором.

«После «Крыльев» он стал мечтой для всех команд. Пиняев — наш самый яркий молодой игрок. Пока для меня Сергей — российский Винисиус со всеми плюсами и минусами. Учитывая возраст Пиняева, у него есть все шансы стать из Винисиуса Антуаном Гризманном», — сказал Слуцкий на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» 1 января 2023 года. Transfermarkt оценил сделку в 2,6 миллиона евро. 18-летний россиянин подписал контракт до конца 2026 года.

В этом сезоне на счету Пиняева 20 матчей во всех турнирах, 5 голов и 3 результативные передачи.

Источник: https://www.youtube.com/@COMMENTSHOWBEST
Винисиус Жуниор
Сергей Пиняев
ФК Локомотив (Москва)
Леонид Слуцкий
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин вышел на четвертое место по голам в домашних матчах в истории НХЛ
«Пришел в себя и проявил эмоциональность». Что происходит с Романом Костомаровым?
Глава Херсонской области сообщил о потопленной барже с десантом ВСУ
Житель Москвы выбросил из окна мешок с деньгами
Вице-премьер Абрамченко призвала не покупать новые джинсы каждый год
РФ возобновит строительство боевых ледоколов проекта «Илья Муромец»
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 20-й тур: ЦСКА — «Зенит», «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
Быстров: «Раньше за «Краснодаром» было интереснее наблюдать»
Быстров — о тренер Личке: «За работой таких специалистов всегда приятно смотреть»
Быстров — о Заболотном: «У него нет выдающихся качеств»
Быстров — о будущем Дзюбы: «Локомотив» хочет строить новую команду»
Петржела: «Зенит» устал от отсутствия серьезных конкурентов в РПЛ»
Кечинов уверен, что «Оренбург» точно забьет «Спартаку»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карвальо сыграет за ЦСКА в товарищеском матче с 2DROTS

Быстров — о Заболотном: «У него нет выдающихся качеств»