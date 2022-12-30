Точилин: «Сейчас я являюсь сотрудником «Сочи», по будущему пойму после Нового года»

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин сообщил, когда решится вопрос по его будущему в клубе.

— Я сейчас в отпуске, — цитирует «РБ Спорт» Точилина. — С руководителями буду встречаться после Нового года.

— Получается, вы уже не главный тренер?

— Если объявили Курбана Бекиевича, получается, да. Но на сегодняшний момент я являюсь сотрудником «Сочи» в статусе тренера. Какое будущее, пойму после Нового года.

25 декабря «Сочи» официально объявил о назначении на пост главного тренера Курбана Бердыева. Специалист начнет работу с нового года.

На данный момент «Сочи» занимает девятое место в РПЛ, имея в активе 25 очков.