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Сегодня, 15:35

Бушманов: «Локо» катится под откос. Худяков — единственный, к кому нет претензий"

Бушманов оценил провальный старт «Локомотива»
Александр Кружков
Обозреватель

Экс-главный тренер «Спартака-2» и молодежной сборной России Евгений Бушманов в интервью «СЭ» оценил провальный старт «Локомотива».

— А «Локомотив» куда катится?

— Куда-куда... Под откос! Провальных матчей все больше и больше. Игра с «Уралом» — вообще катастрофа! Итоговый счет для «Локо» вроде достойный — 2:4. Но эти цифры абсолютно не отражают того, что происходило на поле. Гости легко могли забить и пять, и шесть, и семь!

— Фантастика.

— Игра шла в одни ворота. Единственный, к кому нет претензий, — Худяков. Мальчишка хладнокровный, в каждом матче выручает. Его вины точно нет в том, что «Локо» столько пропускает и сползает на дно таблицы.

— Нынешний «Локомотив» — слабейший за последние годы?

— Сто процентов! Состав-то там приличный, однако сами футболисты, по-моему, уже не очень понимают, куда двигается команда. Вот «Урал» с приходом Гончаренко сразу преобразился. А здесь меняют одного непонятного немецкого тренера на другого — но второй сезон ни игры, ни результата. Все валится из рук.

Квинси Промес. За счет чего расцвел Промес, где полезнее Литвинов и почему прав судья Любимов. Интервью Бушманова

Евгений Бушманов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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