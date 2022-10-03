Бушманов: «Гол Майги? К Селихову меньше всего претензий»

Экс-главный тренер «Спартака-2» и молодежной сборной России Евгений Бушманов прокомментировал гол полузащитника «Нижнего Новгорода» Мамаду Майги в ворота красно-белых.

— Давайте разберем гол Майги. Кто виноват: Селихов, пропустивший в ближний, или Мевля, который внезапно отвернулся и не заблокировал удар?

— К Селихову, на мой взгляд, меньше всего претензий. Бил-то Майга с близкого расстояния, подняв голову, никто ему не мешал. Тут любому вратарю было бы сложно среагировать. А вот к полевым есть вопросы. Во-первых, к Умярову, который слишком легко позволил себя обыграть. Он долго соображал, не успел переключиться. Ему нужно было или чуть раньше вступить в отбор, или уже сфолить. Назначили бы штрафной — ничего страшного.

Ну а во-вторых, действительно странно повел себя Мевля. Вроде защитник опытный, квалифицированный, — а он и с подстраховкой опоздал, и Майгу встречал, отвернувшись от мяча... В итоге тот спокойно пробил по воротам.

— Мевля и в других эпизодах надежностью не блеснул. Или на позиции центрального защитника он все равно сильнее Чернова с Литвиновым?

— Начнем с того, что все понимали: после отъезда Жиго команде необходим центральный защитник в пару к Джикии. Ведь у Маслова восстановление затянулось, а Литвинов гораздо эффективнее в опорной зоне. Полагаю, у «Спартака» были кандидатуры и поинтереснее, но они по разным причинам отпали. Тогда на флажке взяли Мевлю. На коротком отрезке он, наверное, поможет.