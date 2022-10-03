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Бушманов: «У Зиньковского одна проблема — не привык пахать в обороне»

Бушманов назвал одну главную проблему Зиньковского
Александр Кружков
Обозреватель

Экс-главный тренер «Спартака-2» и молодежной сборной России Евгений Бушманов в интервью «СЭ» высказал мнение о полузащитнике красно-белых Антоне Зиньковском.

— В Нижнем после долгого перерыва в основе вышел Зиньковский. Ну и?

— Видно, очень старался, хотел доказать Абаскалю, что достоин места в стартовом составе. Пусть не все получалось, но в голевой атаке поучаствовал. Именно он нашел в штрафной Промеса, который и скинул мяч Николсону. У Зиньковского одна проблема.

— Какая же?

— Не привык пахать в обороне. В «Крыльях» этого от него и не требовали, заточен был на атаку. В «Спартаке» такой роскоши нет, вынужден перестраиваться. В предыдущих матчах Антона критиковали за то, что недорабатывает в защите. Матч в Нижнем стал приятным исключением. Зиньковский постоянно возвращался назад, боролся, цеплялся, помогал защитникам. Пока силенок хватало. Если добавит в объеме движения, будет регулярно выходить в основе.

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Антон Зиньковский
Евгений Бушманов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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