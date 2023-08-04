Чернышов: «Кто виноват в допинге? У меня несколько версий...»

Экс главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о бромантановом скандале, который случился в клубе в 2003 году.

— Как вы узнали про бромантан?

— Все это случилось, когда обследовали игроков национальной сборной. Нашли у Ковтуна и Титова. А молодежка должна была проводить матч в Ирландии. Прилетаем — звонит Колосков: «Спартаковцев не ставь. Не дай бог и у них что-то обнаружится». В той сборной были Белозеров, Павленко и Павлюченко. Мгновенно делаем тесты — ни у кого из троих бромантана нет.

— Может, все растворилось?

— Брали тесты почти в одно время с национальной сборной!

— Для самого себя есть ответ — кто виноват в допинге?

— У меня несколько версий. Но все это мои домыслы, догадки. Например, был в том «Спартаке» футболист с Украины. Прежде игравший в киевском «Динамо».

— Ващук.

— Да. Мог он привезти оттуда какую-то фармакологию? Запросто! Один из докторов мог дать? Вполне!

— Щукин?

— Не Щукин — точно.

— Почему?

— Он только пришел в команду! Все капельницы Титову, Ковтуну и Ващуку ставил Катулин, который Щукина к этим вещам не подпускал. Хотя, наверное, они могли объединиться... Я сам играл в футбол и прекрасно знаю, что про каждую таблетку ты доктора спрашиваешь: «Это от чего? Для чего?» Даже если она запрещенная — ты понимаешь, на что идешь! Правильно?

— Пожалуй.

— А тут приходит молодой тренер и заявляет: «Будем делать все иначе». Ему ответят: «Ты что, парень, опомнись!»

— Мы запаслись цитатами. Зачитаем вам отрывок из интервью Юрана, вашего тогдашнего помощника. Готовы послушать?

— Да ради бога.

— Кто первым произнес слово «бромантан»? Доктор Щукин. Предложил как один из вариантов: «Есть препарат. На определенном этапе можно стимульнуть». Я спросил, какие последствия. «Да, в принципе, никаких. Все выходит за двое-трое суток». Так и было?

— Я не слышал, чтобы Щукин такое говорил. Может, они с Юраном обсуждали?

— Это цитата.

— Хорошо. Смотрите: Щукин работал со мной в молодежной сборной, я привел его в «Спартак». В молодежке-то при этом докторе не было никакого бромантана!

— Это аргумент.

— А вот второй: Щукина после «Спартака» взяли в ФК «Москва». Ко мне подходил Белоус, генеральный директор. Расспрашивал: «Что можешь сказать про этого врача?» — «Очень хороший специалист!» Если бы Щукин был причастен — разве Белоус его взял бы?

— Из своих подозрений вы исключаете человека, который громче всех говорил про вас, — Андрея Червиченко?

— Абсолютно не исключаю! Президент клуба мог дать команду, чтобы поддержать форму.

— Стимульнуть?

— Почему нет? Он хозяин клуба, может пригласить доктора: «Слушай, вот этим и этим ребятам надо...»

Полностью интервью Андрея Чернышова «СЭ» — здесь