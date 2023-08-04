Сегодня, 09:30
Экс-главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о работе с Андреем Червиченко.
— Уходя из «Спартака», с Червиченко пожали руки на прощание?
— Да! Он сказал: «Андрей, ты все правильно делаешь. Я буду тебя поддерживать в молодежной сборной. Найду какие-то спонсорские деньги...» С премиальными там было туго. Так и расстались.
— Ничего не предвещало, что на вас все и спишется?
— Наоборот! Только улыбки, только слова: «Тебе надо сконцентрироваться на сборной».
— Не дождались премиальных для молодежки от Андрея Владимировича?
— О чем вы говорите...
— В трех словах: что он за человек? Что вы о нем поняли?
— Как человека не хочу его характеризовать. Руководитель очень слабый. Вот и все. С Гинером не сравнить. А ведь тоже возглавлял великий клуб, был там же, где Гинер!
— При этом человек невероятного обаяния. Слушать Андрея Владимировича — чистый мед.
— Да! Когда видишь его впервые — просто лапуська какой-то. Думаешь: о, вот это харизма! Такой классный! Еще и в картинах разбирается.
— Где-то мы читали прекрасную историю. Вы предложили Червиченко Вагнера Лав, игравшего еще в Бразилии, за два миллиона. Андрей Владимирович при вас перезвонил Федуну: «Есть игрок за три с половиной».
— Это было прямо при мне! Не стесняясь!
— Ничего вам не сказал?
— Потом ко мне повернулся: «То, что здесь слышишь, тебя не касается». Вот еще один случай, когда мне все понятно стало про этого человека.