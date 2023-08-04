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Сегодня, 09:45

Чернышов: «Юран прав — в «Спартаке» я дал слабину»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
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Экс-главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о конфликте со своим бывшим ассистентом Сергеем Юраном.

— В какой момент вы с Юраном разошлись?

— Самое удивительное — не было никаких ссор! Вместе покинули «Спартак». Потом встречались, ходили в ресторан. Вдруг что-то необъяснимое. Общение прекратилось, и начали появляться его интервью, в которых прикладывает меня, выставляет человеком, кормившим допингом команду.

— Позвонить не хотелось?

— А зачем? Ну, говорит и говорит.

— Распахнулась бы сейчас дверь, вошел бы сюда Сергей Николаевич. Поздоровались бы?

— Безусловно! Я ни к кому претензий не имею. Что у того же Юрана за душой — не знаю. Он в этих интервью говорил, за что ненавидит Чернышова?

— Слова «ненавижу» там точно не было.

— Думаю, его обида вот в чем: я покинул «Спартак» ни с кем не советуясь — и Юран вынужден был уйти. Может, считает, что я дал слабину? В этом он прав! Я принял решение прямо во время разговора с Червиченко. Наверное, стоило бы собрать штаб: «Ребята, ситуация такая. Что делаем?»

— Вы получали 30 тысяч долларов в месяц. Юрану платили меньше?

— Намного!

— Он про вас сказал фразу — «психологически слабый». Обидно слышать?

— Думаю, это и относится к тому моменту. Повторяю, я сам понимаю, что дал слабину! В последующей жизни все было иначе. Куча проверок на прочность — нигде я не дрогнул. А тогда Червиченко поймал меня, молодого человека, как тонкий психолог. В том состоянии стресса и опустошения мне что хочешь скажи — все сделал бы!

— Главное человеческое разочарование за время в «Спартаке»?

— Только Червиченко!

— Ни в Юране, ни в Титове не разочаровались?

— Нет. Титова я понимаю. Юран разозлился, скорее всего, из-за моего ухода. Мы остаемся футбольными людьми! А Червиченко — это совершенно другая история.

Полностью интервью Андрея Чернышова «СЭ» — здесь

Андрей Чернышов
Егор Титов
Сергей Юран
ФК Спартак (Москва)
Андрей Червиченко
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