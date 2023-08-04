Сегодня, 08:45
Экс-главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о работе с полузащитником Егором Титовым и форвардом Романом Павлюченко.
— Первые грабли, на которые вы наступили в «Спартаке» в 2003-м?
— Поначалу-то шло неплохо. Доверие полное. Потом началась грязь. Агенты около Червиченко и прочее... Закончилось сами знаете чем.
— С игроками ладили?
— Пока там работал, со всеми были хорошие отношения. Когда ушел — меня сделали виноватым. Наверное, им тоже говорили: «Валите на Чернышова, чтобы самим не подставляться». Они и выступали. Как Павлюченко, например.
— А что он сказал?
— Если меня где-то встретит — морду набьет. До такого доходило!
— Титов жестко о вас отзывался.
— Ну, тут как раз все понятно. Егора на год дисквалифицировали! Пропустил сезон в самом расцвете. Титову указали: «Вот кто виноват». Как он будет ко мне относиться? Я бы на его месте тоже говорил: «Это подонок»...
— Титова и Павлюченко позже встречали?
— Нигде и никогда.