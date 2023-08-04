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Сегодня, 08:45

Чернышов: «Павлюченко сказал, что если меня где-то встретит — морду набьет»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
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Экс-главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о работе с полузащитником Егором Титовым и форвардом Романом Павлюченко.

— Первые грабли, на которые вы наступили в «Спартаке» в 2003-м?

— Поначалу-то шло неплохо. Доверие полное. Потом началась грязь. Агенты около Червиченко и прочее... Закончилось сами знаете чем.

— С игроками ладили?

— Пока там работал, со всеми были хорошие отношения. Когда ушел — меня сделали виноватым. Наверное, им тоже говорили: «Валите на Чернышова, чтобы самим не подставляться». Они и выступали. Как Павлюченко, например.

— А что он сказал?

— Если меня где-то встретит — морду набьет. До такого доходило!

— Титов жестко о вас отзывался.

— Ну, тут как раз все понятно. Егора на год дисквалифицировали! Пропустил сезон в самом расцвете. Титову указали: «Вот кто виноват». Как он будет ко мне относиться? Я бы на его месте тоже говорил: «Это подонок»...

— Титова и Павлюченко позже встречали?

— Нигде и никогда.

Полностью интервью Андрея Чернышова «СЭ» — здесь

Андрей Чернышов
Егор Титов
Роман Павлюченко
ФК Спартак (Москва)
7
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