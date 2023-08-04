Чернышов: «Сейчас понимаю — рано попал в «Спартак». Как тренер я был полный ноль!»

Экс-главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о работе с красно-белыми в 2003 году.

— Став главным тренером «Спартака», заехали на базе в комнату, прокуренную еще Романцевым?

— Да. Но не было ощущения, что она прокурена. Другое было — я оказался в космосе! Будто не со мной происходит!

— Вам 34 года?

— Да! Сейчас понимаю — рано попал в «Спартак». Как тренер я был полный ноль!

— Даже так?

— Вообще никаких знаний. Ни-че-го. К тому моменту три месяца отработал в юношеской сборной и год в молодежной. Но это «Спартак»! Кто бы отказался? Ты ездил на «Жигулях» — а тебе «Феррари» подогнали!