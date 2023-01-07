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Сегодня, 12:28

Каррера: «Я могу вернуться в Россию ближайшим летом»

Мария Гусева
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил, что готов рассмотреть предложения по работе из России.

«Это правда, что я могу вернуться в Россию ближайшим летом. Если будет предложение, то обязательно его рассмотрю», — цитирует «РБ Спорт» Карреру.

Итальянский специалист работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда стала чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

Последним местом работы Карреры был итальянский «Бари», из которого итальянец ушел 19 апреля 2021 года.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
Массимо Каррера
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