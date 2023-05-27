Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:30

Бородюк — о поражении «Торпедо» от «Оренбурга»: «Пусть высказывается Ходоровский»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк отказался комментировать поражение московской команды от «Оренбурга» в 29-м туре РПЛ (1:3).

«Комментировать по «Торпедо» ничего не хочу. Там у них есть в совете директоров Ходоровский, пусть он и высказывается», — сказал Бородюк «СЭ».

Ранее член советов директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский заявил, что московская команда не была готова к выходу в РПЛ по вине Бородюка.

После этого матча «Оренбург» остался на 8-м месте в таблице РПЛ, набрав 43 очка, «Торпедо» осталось на последней, 16-й строчке (13 баллов).

Александр Бородюк
ФК Торпедо (Москва)
4
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российско-украинский финал не в нашу пользу. Но на «Ролан Гаррос» все может быть по-другому
«Было жарко». Баскетболистка упала в обморок перед Байденом
Двое военнослужащих погибли после атаки дрона-камикадзе в Брянской области
СМИ назвали последствия для Украины от появления ядерного оружия в Белоруссии
Горы с плеч: почему Армения смирилась с потерей Карабаха
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Сочи» — «Зенит», «Краснодар» — ЦСКА и другие матчи
ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром»
«Сочи» и «Зенит» сыграли вничью
Рязанцев заявил, что ему не поступали предложения вернуться в «Рубин»
Непомнящий заявил, что ЦСКА в первом тайме с «Краснодаром» играл вальяжно
Субботние матчи РПЛ: игрок «Урала» предупрежден, игрок «Краснодара» удален. А фолы схожие
Футболист «Сочи» не смог выйти на замену из-за обручального кольца
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Торпедо» рассчитывает на отстранение от работы арбитров Бобровского и Панина

В «Химках» подтвердили, что нападающий Адеми приостановил контракт до 2024 года