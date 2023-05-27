Бородюк — о поражении «Торпедо» от «Оренбурга»: «Пусть высказывается Ходоровский»

Экс-главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк отказался комментировать поражение московской команды от «Оренбурга» в 29-м туре РПЛ (1:3).

«Комментировать по «Торпедо» ничего не хочу. Там у них есть в совете директоров Ходоровский, пусть он и высказывается», — сказал Бородюк «СЭ».

Ранее член советов директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский заявил, что московская команда не была готова к выходу в РПЛ по вине Бородюка.

После этого матча «Оренбург» остался на 8-м месте в таблице РПЛ, набрав 43 очка, «Торпедо» осталось на последней, 16-й строчке (13 баллов).