Экс-голкипер «Крыльев» Лобос: «Самара сильно изменилась. Наверное, повлиял чемпионат мира»

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Экс-голкипер «Крыльев Советов» Эдуардо Лобос в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями от возвращения в Россию.
— Сколько лет вы не были в России?
— 14 лет уже прошло.
— Какие у вас эмоции от возвращения? Самара поменялась?
— Много эмоций после возвращения. Я давно здесь не был. Город сильно изменился. Наверное, повлиял чемпионат мира, который прошел в России. Но я очень счастлив вернуться и встретиться с командой и некоторыми из людей, с которыми я играл и провел много времени.
— Почему не получилось приехать на чемпионат мира?
— Было огромное желание приехать, посмотреть новый стадион в Самаре. Но в тот момент был связан работой и такой возможности не было.
Чилийский вратарь выступал за самарский клуб с 2005 по 2010 год.