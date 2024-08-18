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Сегодня, 12:56

Экс-голкипер «Крыльев» Лобос: «РПЛ — хороший выбор для чилийских футболистов»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший вратарь «Крыльев Советов» Эдуардо Лобос в комментарии для «СЭ» поделился мнением о выступлении чилийских футболистов в РПЛ.

— Следите за чилийскими футболистами в РПЛ?

— К сожалению, в Чили нет возможности смотреть российский футбол, потому что матчи не показывают. Но, конечно, я знаю игроков, которые здесь играют, вижу какие-то моменты, слежу в информационном поле.

— Выбор российского чемпионата можно назвать хорошим для них даже при отсутствии еврокубков?

— Мне кажется, что это хороший выбор. Конечно, это решение каждого игрока, но трое из четырех футболистов, которые выступают в России, вызываются в сборную. Значит за ними следят, и у них есть возможность развиваться. С еврокубками было бы намного интереснее, но повторюсь, что это выбор каждого игрока.

Чилийский вратарь выступал за самарский клуб с 2005 по 2010 год.

Эдуардо Лобос
РПЛ
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