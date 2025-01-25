Экс-голкипер «Крыльев» Лобос поддержал Осинькина: «Надеюсь, он сможет продолжить работу с командой»

Бывший вратарь «Крыльев Советов» Эдуардо Лобос в комментарии «СЭ» поделился мнением о работе главного тренера самарцев Игоря Осинькина.

«Я читал и слышал, что «Крылья» хотели избавиться от тренера, но это никогда не бывает хорошей идеей. Я надеюсь, что Осинькин сможет продолжить работу с командой, и что они смогут улучшить свою игру, чтобы не бороться за выживание в конце сезона», — сказал Лобос «СЭ».

«Крылья Советов» после 18 матчей занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. Отставание от идущего восьмым «Рубина» составляет восемь очков.