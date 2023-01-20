Рыжиков: «Работа с вратарями никакого интереса не вызывает»

Сегодня, 10:00
Экс-голкипер «Рубина», двукратный чемпион России Сергей Рыжиков, сейчас возглавляющий тамбовский «Спартак», в интервью «СЭ» рассказал, почему его не прельщает работа тренером вратарей.
- В какой момент осознали, что не хотите идти проторенной дорожкой, становиться тренером вратарей?
— А у меня никогда и не было такого желания. Слишком узкая тема. Главный тренер — другое дело. Ты управляешь большим коллективом, выстраиваешь тренировочный процесс для всей команды, влияешь на ее игровую философию... Понял, что мне это интересно лет шесть назад, когда еще в «Рубине» играл.
— Если вдруг вы останетесь без работы и позовут тренировать вратарей в топовый российский клуб — согласитесь?
— Не зарекаюсь. В жизни всякое бывает. Но в ближайшее время такие варианты даже рассматривать не собираюсь. Во-первых, сама по себе работа с вратарями никакого интереса не вызывает. Во-вторых, для этого нужна специальная лицензия. Которой у меня нет. Я и получать-то ее не хочу. Вот Андрей, мой младший брат и тоже в прошлом голкипер, — полная противоположность. Ему нравится профессия тренера вратарей, прямо кайфует.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования