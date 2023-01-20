Рыжиков: «Работа с вратарями никакого интереса не вызывает»

Экс-голкипер «Рубина», двукратный чемпион России Сергей Рыжиков, сейчас возглавляющий тамбовский «Спартак», в интервью «СЭ» рассказал, почему его не прельщает работа тренером вратарей.

- В какой момент осознали, что не хотите идти проторенной дорожкой, становиться тренером вратарей?

— А у меня никогда и не было такого желания. Слишком узкая тема. Главный тренер — другое дело. Ты управляешь большим коллективом, выстраиваешь тренировочный процесс для всей команды, влияешь на ее игровую философию... Понял, что мне это интересно лет шесть назад, когда еще в «Рубине» играл.

— Если вдруг вы останетесь без работы и позовут тренировать вратарей в топовый российский клуб — согласитесь?

— Не зарекаюсь. В жизни всякое бывает. Но в ближайшее время такие варианты даже рассматривать не собираюсь. Во-первых, сама по себе работа с вратарями никакого интереса не вызывает. Во-вторых, для этого нужна специальная лицензия. Которой у меня нет. Я и получать-то ее не хочу. Вот Андрей, мой младший брат и тоже в прошлом голкипер, — полная противоположность. Ему нравится профессия тренера вратарей, прямо кайфует.