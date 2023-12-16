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Сегодня, 15:28

Ребров: «Отношения Эмери с Дзюбой были реально непростые»

Ребров рассказал о непростых отношениях Эмери с Дзюбой
Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Артем Дзюба и Унаи Эмери. 2012 год.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
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Бывший вратарь московского «Спартака» Артем Ребров высказался о конфликте экс-нападающего красно-белых Артема Дзюбы и испанского тренера Унаи Эмери в 2012 году.

«Отношения Эмери с Дзюбой были реально непростые. Артема тогда играл под десятым номером, а Унаи часто отмечал, что это многое значит. Говорил, что важные люди в «Спартаке» носили именно этот номер. Думаю, это Артема задевало. Не могу сказать, что у них был открытый конфликт, но недопонимания точно присутствовали. В итоге все закончилось «тренеришкой». Я был рядом, когда Дзюба сказал это. Я не думаю, что в этом таился какой-то коварный план, не думаю, что Артем хотел резонанса и специально гасил тренера. Просто поражение чувствительное, он эмоциональный, шел и ляпнул», — приводит слова Реброва Sports.ru.

Эмери возглавлял московский клуб с июня по ноябрь 2012 года. Под его руководством «Спартак» одержал 12 побед, потерпел 11 поражений и еще 3 игры завершились вничью. После поражения от «Динамо» (1:5) в ноябре 2012 года Дзюба в послематчевом интервью заявил: «Пусть говорит наш тренеришка». Эта игра стала последней для Эмери в «Спартаке».

После этого испанский специалист стал 4-кратным победителем Лиги Европы с «Севильей» и «Вильярреалом», а также привел «ПСЖ» к победе в чемпионате Франции. В сезоне-2013/14 он признан лучшим тренером Европы.

Унаи Эмери (слева) сделал из &laquo;Астон Виллы&raquo; претендента на&nbsp;золото. Лучший проект в карьере Эмери. Как Унаи сделал из середняка АПЛ претендента на золото
Источник: Sports.ru
Артем Дзюба
Артем Ребров
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Унаи Эмери
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