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РПЛ

7 мая, 20:44

Малафеев — об ошибке Селихова в матче с «Зенитом»: «Можно только посочувствовать»

Малафеев отреагировал на ошибку Селихова в матче «Зенит» — «Спартак»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал для «СЭ» ошибку вратаря «Спартака» Александра Селихова в матче 26-го тура РПЛ (2:3).

«Смысла объяснять ошибку Селихова особо нет. Слишком очевидная, долго высматривал, кому отдать передачу. Видимо, перефирийным зрением не рассчитал приближение футболиста, да и в целом движения были расслабленные. В какой-то момент была потери концентрации с точки зрения времени и пространства. Можно только посочувствовать Селихова. Тем самым «Зенит» получил в концовке запас прочности и отмечает свое чемпионства в Санкт-Петербурге», — сказал Малафеев «СЭ».

Команда из Санкт-Петербурга выиграла золотые медали в пятый раз подряд и 10-й в истории с учетом чемпионата СССР: 1984, 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.

«Зенит» получил право нанести вторую звезду на форму.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. Ошибка Селихова. Глупейшая ошибка Селихова: подарил гол «Зениту», Клаудиньо накрыл вратаря
Александр Селихов
Вячеслав Малафеев
ФК Зенит
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