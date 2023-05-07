Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Матвеев прокомментировал для «СЭ» ошибку вратаря «Спартака» Александра Селихова в матче 26-го тура РПЛ (2:3).

«Смысла объяснять ошибку Селихова особо нет. Слишком очевидная, долго высматривал, кому отдать передачу. Видимо, перефирийным зрением не рассчитал приближение футболиста, да и в целом движения были расслабленные. В какой-то момент была потери концентрации с точки зрения времени и пространства. Можно только посочувствовать Селихова. Тем самым «Зенит» получил в концовке запас прочности и отмечает свое чемпионства в Санкт-Петербурге», — сказал Малафеев «СЭ».

Команда из Санкт-Петербурга выиграла золотые медали в пятый раз подряд и 10-й в истории с учетом чемпионата СССР: 1984, 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.

«Зенит» получил право нанести вторую звезду на форму.