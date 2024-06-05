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Сегодня, 20:02

Экс-хавбек «Спартака» Булатов оценил идею расширения РПЛ до 18 команд

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов поделился мнением о том, нужно ли расширять РПЛ до 18 команд. Он считает, что финансово многие команды могут играть в Премьер-Лиге.

«Я бы расширил. У нас сейчас нет клубов с большими финансовыми проблемами, как это было у «Тамбова». «Сочи», «Урал», «Балтика», «Родина», «Торпедо» будут бороться в новом сезоне за повышение. Все эти команды могут играть по своим финансовым возможностям в Премьер-Лиге. Поэтому я считаю, было бы правильным расширить РПЛ до 18 команд», — цитирует Булатова Metaratings.ru.

По итогам сезона-2023/24 в первую лигу из РПЛ вылетели «Сочи», «Балтика» и «Урал». В Премьер-Лигу поднялись «Химки», махачкалинское «Динамо» и «Акрон».

Источник: https://metaratings.ru/news/bulatov-bylo-by-pravilnym-rasshirit-rpl-do-18-komand-369957/
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