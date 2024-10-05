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Сегодня, 13:47

Глушаков объяснил падение интереса к футболу в России

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» и выступающего в Медиалиге ростовского СКА Денис Глушаков прокомментировал «СЭ» результаты опроса ВЦИОМ о популярности футбола в России.

30 сентября Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса про изменение представления россиян об отечественном футболе с 2005 по 2024 год. Согласно информации, доля равнодушных к футболу людей за этот период времени увеличилась с 43 до 77 процентов.

«Во-первых, мне интересно, как это подсчитывали. Во-вторых, давайте объективно: мы не участвуем в международных играх. Может быть, это связано с этим. Все остальные сборные задействованы в Лиге наций, отборочных турнирах на чемпионаты Европы и мира, а мы проводим только товарищеские матчи. Клубы не играют в еврокубках. Если говорить про российский чемпионат, то как мы варились в своей каше, так и варимся дальше», — сказал Глушаков «СЭ».

По данным ВЦИОМ, количество постоянных футбольных болельщиков снизилось в пять раз (с 19 до 4 процентов), а интересующихся футболом время от времени — с 34 до 18 процентов.

Денис Глушаков
РПЛ

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