Экс-хавбек «Зенита» Горшков считает, что Соболев забьет в этом сезоне 10 голов

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков поделился мнением об игре Александра Соболева за клуб из Санкт-Петербурга в этом сезоне РПЛ.

«Зенит» — команда с хорошими игроками, которые могут создавать много моментов. Как раз нужны люди, которые будут ставить точку в штрафной площади. Поэтому, наверное, Соболев забьет около десяти голов. Он должен это сделать, а как сложится — увидим», — цитирует Горшкова Legalbet.

30 августа «Зенит» объявил о переходе Соболева из «Спартака».

После семи туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 17 очков. На втором месте расположился «Краснодар» (15 баллов), на третьем — «Локомотив» (15 очков).