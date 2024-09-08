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Сегодня, 15:55

Экс-хавбек «Зенита» Горшков считает, что Соболев забьет в этом сезоне 10 голов

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков поделился мнением об игре Александра Соболева за клуб из Санкт-Петербурга в этом сезоне РПЛ.

«Зенит» — команда с хорошими игроками, которые могут создавать много моментов. Как раз нужны люди, которые будут ставить точку в штрафной площади. Поэтому, наверное, Соболев забьет около десяти голов. Он должен это сделать, а как сложится — увидим», — цитирует Горшкова Legalbet.

30 августа «Зенит» объявил о переходе Соболева из «Спартака».

После семи туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 17 очков. На втором месте расположился «Краснодар» (15 баллов), на третьем — «Локомотив» (15 очков).

Источник: legalbet.ru
Александр Соболев
РПЛ
ФК Зенит

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