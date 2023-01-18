Экс-хавбек «Зенита» Ткачук перешел из «Кубани» в «Волгарь»

Сегодня, 11:32
«Волгарь» заключил контракт с полузащитником Денисом Ткачуком.
Для 33-летнего футболиста «Волгарь» девятый клуб в его профессиональной карьере. Ранее он играл за «Кубань». В первенствах ФНЛ Ткачук проводит свой 10 сезон, сыграв в этой лиге 251 матч и забив 43 гола.
В РПЛ полузащитник провел 4 сезона, 81 матч и забил 5 голов. Он дебютировал в лиге в сентябре 2015 года как игрок «Зенита». С петербуржцами Ткачук в сезоне-2015/16 стал победителем розыгрыша Кубка России и бронзовым призером чемпионата страны.
Полузащитник также играл за «Нижний Новгород», «Оренбург», «Ротор», «Крылья Советов» и «Рубин».
«Волгарь» после 20 туров занимает в таблице первой лиги 8-е место.
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