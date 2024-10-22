Экс-игрок «Ахмата» и «Зенита» Маурисио рассказал, что в 2020 году мог перейти в «Локомотив»

Бывший полузащитник «Ахмата» и «Зенита» Маурисио в интервью «СЭ» рассказал, что в 2020 году мог перейти в «Локомотив».

— Из «Зенита» вы ушли в 2017-м, а вернулись в Россию в 2022-м — в «Родину» из первой лиги, а между этим выступали в Греции. За эти пять лет вариантов из РПЛ не было?

— Мой агент общался с несколькими клубами из России. В 2020 году шли активные переговоры, но в итоге трансфер не состоялся, потому что тогда был коронавирус, было трудно переезжать из одной страны в другую.

— Тогда писали об интересе «Локомотива».

— Мой агент разговаривал тогда с главным тренером команды Марко Николичем. Но точно не знаю, кто отказался от трансфера — тренер или руководство «Локомотива».

Маурисио выступал за «Ахмат» и «Зенит» с 2010 по 2017 год. Бразильский футболист также играл в России за «Родину» с 2022 по 2023 год.