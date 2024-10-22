Экс-игрок «Ахмата» Маурисио рассказал, что в 2016 году мог перейти в «Шальке 04»

Бывший полузащитник «Ахмата» Маурисио в интервью «СЭ» рассказал, что в 2016 году мог перейти в европейский клуб.

— Почему вы покинули «Терек» зимой 2016 года?

— Когда я уходил из клуба, то хотел сделать шаг вперед в карьере, попробовать себя в Европе, все-таки пять с половиной лет — это большой отрезок в одной стране и команде для футболиста.

— Какие были варианты в Европе?

— Интерес был от команд из Испании и Германии. Точно знаю, что мной интересовал «Шальке». Я даже отправился в Гельзенкирхен, чтобы завершить переход.

— Почему трансфер сорвался?

— Спустя несколько дней руководство «Шальке» сказало мне лететь отдыхать в Бразилию. Я на 99 процентов был игроком этого клуба, контракт должны были вот-вот подписать. Мы с агентом пообщались с президентом, генеральным директором и главным тренером немецкого клуба, все было отлично. Но прошло около месяц, я по-прежнему сидел в Бразилии, а из «Шальке» мне никто не позвонил. Надоело ждать, хотел играть, поэтому сказал агенту искать новый клуб.

Маурисио выступал за «Ахмат» и «Зенит» с 2010 по 2017 год. Бразильский футболист также играл в России за «Родину» с 2022 по 2023 год.