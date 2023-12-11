Экс-защитник «Амкара» Попов: «Краснодару» фартит. Сколько было сезонов, когда «Зенит» давал кому-то шанс»

Бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов поделился мнением о том, что помешало «Зениту» возглавить турнирную таблицу РПЛ по итогам первой половины сезона.

«Помешала стабильная игра «Краснодара». Сколько было сезонов, что «Зенит» дает кому-то шанс, а им никто не пользуется. Сейчас «Краснодар» пока пользуется. Им фартит — забили вчера ЦСКА на 90-й минуте», — цитирует Попова «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ в турнирной таблице лидирует «Краснодар» (38 очков). В тройке — «Зенит» (36) и «Динамо» (32).

Кто будет чемпионом — снова «Зенит»? Впервые «Краснодар»? Спустя почти полвека — «Динамо»?