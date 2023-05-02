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Сегодня, 16:07

Экс-игрок «Анжи» Гасанов заявил, что у Григоряна нет человеческих качеств

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Анжи» Шамиль Гасанов поделился мнением о тренере Александре Григоряне, который работал с махачкалинским клубом в 2017 году.

«Про Григоряна вообще говорить не хочу. Я считаю, что у него вообще нет человеческих качеств. Он сегодня тебе говорит одно, а на деле все совсем по-другому. Конкретно меня это коснулось, когда Григорян говорил мне, что следующий матч я играю в основе, а потом не ставил в состав. В день игры со «Спартаком» в Махачкале мы утром поехали на городской пляж Каспийска, стояли там на песке и делали какие-то упражнения из кунг-фу: на одной ноге, держа равновесие, делали непонятные движения руками. Боксом тоже занимались, даже тренер специальный приходил к нам — после тренировки били воздух, отрабатывали технику ударов руками», — приводит слова Гасанова Metaratings.ru.

Григорян был назначен главным тренером «Анжи» в январе 2017 года. Под его руководством команда провела 20 матчей, выиграла три из них, четыре раза сыграла вничью и потерпела 13 поражений.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-igrok-anzhi-gasanov-u-grigoryana-voobshe-net-chelovecheskikh-kachestv-govorit-odno-a-na-dele-vsyo-po-drugomu-247874/
Шамиль Гасанов
Футбол
ФК Анжи
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