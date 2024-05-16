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Экс-игрок «Балтики» Буйволов: «Если бы такой состав был с начала сезона, они бы не боролись за выживание»

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Экс-игрок «Тосно» и «Балтики» Андрей Буйволов оценил результаты калининградцев в текущем сезоне РПЛ.

«Я не думаю, что «Балтике» рановато было в РПЛ. Просто не хватило времени. В весенней части чемпионата команда очень неплохо смотрится. Если бы у них был такой состав с начала турнира, им бы не пришлось бороться за выживание», — приводит слова Буйволова Metaratings.

«Балтика» по итогам 28 туров занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. Ранее, 14 мая, «Балтика» обыграла «Спартак» со счетом 1:0 и вышла в суперфинал FONBET Кубка России. В решающей игре команда Сергея Игнашевича встретится с «Зенитом».

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
ФК Балтика
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