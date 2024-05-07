Экс-игрок «Барселоны» Глеб оценил гол Тюкавина пяткой в матче с «Сочи»

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Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб прокомментировал гол пяткой, забитый нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным в ворота «Сочи» (3:2) в матче 27-го тура РПЛ.
«Может ли мяч Тюкавина стать лучшим по итогам сезона в РПЛ? Уверен, в десятку он точно попадет, потому что я не видел других голов, которые бы с ним могли конкурировать. Он молодец, не растерялся и показал интеллект. Быстро принял решение в моменте, и все получилось. Красивый гол, слов нет!» — цитирует Глеба Legalbet.
Тюкавин делит вторую позицию с Джоном Кордобой («Краснодар») в списке лучших бомбардиров РПЛ (по 14 голов). Первое место занимает форвард Матео Кассьерра («Зенит»), забивший 16 мячей.