Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:53

Экс-игрок «Барселоны» Глеб оценил гол Тюкавина пяткой в матче с «Сочи»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб прокомментировал гол пяткой, забитый нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным в ворота «Сочи» (3:2) в матче 27-го тура РПЛ.

«Может ли мяч Тюкавина стать лучшим по итогам сезона в РПЛ? Уверен, в десятку он точно попадет, потому что я не видел других голов, которые бы с ним могли конкурировать. Он молодец, не растерялся и показал интеллект. Быстро принял решение в моменте, и все получилось. Красивый гол, слов нет!» — цитирует Глеба Legalbet.

Тюкавин делит вторую позицию с Джоном Кордобой («Краснодар») в списке лучших бомбардиров РПЛ (по 14 голов). Первое место занимает форвард Матео Кассьерра («Зенит»), забивший 16 мячей.

Источник: https://legalbet.ru/news/eks-igrok-barseloni-otcenil-gol-napadayushego-dinamo/
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
0
Читайте также
Самая сексуальная бегунья Алиса Шмидт выступит на Олимпиаде-2024
Праздники на День Победы в 2024 году продлятся четыре дня
Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-трансляция
Гол на 16-й секунде, ВАР на стороне Екатеринбурга и спасение на последней минуте! Что случилось в матче «Урал» - «Балтика»
Spiegel заявил о расколе в Евросоюзе из-за инаугурации Путина
Пасынок главкома ВСУ Сырского принял участие в автопробеге в честь Дня Победы
Популярное видео
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Факел» — «Зенит», «Динамо» — «Сочи» и другие матчи
Всю весну «Зенит» играет на удержание. Настала расплата
КДК РФС накажет Карпина по итогам матча против «Локомотива»
Колыванов заявил, что для российского футбола нынешний чемпионат лучший за последнее время
КДК рассмотрит высказывание Игнашевича о судействе после матча с «Уралом»
Рахимов — о промахе Даку: «Не купят его теперь, слава богу»
Ташуев — о золотой гонке: «Будет приятно, если чемпионом станет «Краснодар»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Защитник «Пари НН» Стаматов — об Иличе: «У него большое желание работать»

Лещенко — о чемпионстве «Динамо»: «Все решится в Краснодаре»