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Александр Глеб: «Не исключаю, что Дзюба перейдет в медиалигу»

Мария Гусева
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Бывший полузащитник «Барселоны» и лондонского «Арсенала» Александр Глеб высказался о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в «Торпедо».

— Человек хочет еще поиграть в футбол, — цитирует Metaratings.ru Глеба. — Почему нет? Он медийный и человек знаменитый, в российском чемпионате многого добился и играл за сборную.

— Может быть, тогда лучше в медиалигу?

— Сейчас медиалига у вас реально раскручивается сумасшедшими темпами и очень популярна. Поэтому я не исключаю возможность, что Артем перейдет в медиалигу.

В данный момент 34-летний Дзюба является свободным агентом. В ноябре 2022 года он покинул «Адану Демирспор», в составе которой забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: Metaratings.ru
Александр Глеб
Артем Дзюба
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
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