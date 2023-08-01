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РПЛ

Сегодня, 14:25

Экс-игрок «Бейтара» Бородин рассказал об уровне футбола в Израиле

Виктория Кравченко
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Защитник «Торпедо» Сергей Бородин поделился мнением об уровне футбола в Израиле.

«Первая тройка израильской вышки — «Маккаби» (Хайфа), «Хапоэль» (Беэр-Шева) и «Маккаби» (Тель-Авив) — команды уровня РПЛ. Остальные — скорее Первой лиги. Общий уровень лиги ниже, чем РПЛ, на мой взгляд. К примеру, «Бейтар» стал восьмым в чемпионате, пропустив при этом больше, чем команда с последнего места. В обороне в израильской лиге большинство команд играет, мягко говоря, не очень надежно. На тактике никто не зацикливается. Но почти в каждой команде есть два-три нападающих хорошего уровня — техничные, бегунки», — заявил Бородин Sport24.

Бородин выступал за «Бейтар» на правах аренды из «Краснодара» во второй части сезона-2022/23. На его счету 17 матчей во всех турнирах и 2 голевые передачи.

29 июня «Торпедо» объявило о подписании с Бородиным трехлетнего контракта. В сезоне-2023/24 первой лиги 24-летний футболист сыграл 3 матча и не отметился результативными действиями.

В РПЛ защитник всего сыграл 15 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассисит. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

ФК Бейтар
ФК Торпедо (Москва)
Сергей Бородин
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